Англія

Незавидне становище у Рубена Аморіма.

Сьогодні, 16 лютого, в Англії відбувся матч 25-го туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед у гостях поступився Тоттенгему з рахунком 0:1.

Ця поразка стала для "червоних дияволів" 13-ю в перших 25 матчах сезону.

Як повідомляє Opta, такий результат є найгіршим для клубу з сезону-1973/74. Тоді Юнайтед переміг 13 разів, але вилетів із ліги після закінчення чемпіонату.

На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед.