Незавидне становище у Рубена Аморіма.
Рубен Аморім, getty images
16 лютого 2025, 23:15
Сьогодні, 16 лютого, в Англії відбувся матч 25-го туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед у гостях поступився Тоттенгему з рахунком 0:1.
Ця поразка стала для "червоних дияволів" 13-ю в перших 25 матчах сезону.
Як повідомляє Opta, такий результат є найгіршим для клубу з сезону-1973/74. Тоді Юнайтед переміг 13 разів, але вилетів із ліги після закінчення чемпіонату.
На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед.