Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 22 лютого та розпочнеться о 14:30.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Евертоном та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Гудісон Парк.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СУБОТА, 22 ЛЮТОГО, 14:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

"Червоні дияволи" переживають затяжну кризу – три поразки в останніх чотирьох матчах Прем’єр-ліги опустили команду на принизливе 15-те місце в турнірній таблиці. Минулого тижня Манчестер Юнайтед програв ще одному аутсайдеру чемпіоната та прямому конкуренту, Тоттенгему, а тиск на головного тренера манкуніанців Рубена Аморіма продовжує зростати. Поразка у Північному Лондоні стала для нього вже дев’ятою на чолі МЮ.

Настрій у манкуніанській команді знаходиться на рекордно низькому рівні, а численні травми ще більше обмежують варіанти для Аморіма щодо вибору складу. Виїзд на Гудісон Парк, де Евертон зараз на ходу, стає справжнім випробуванням для Юнайтед у найбільш незручний із можливих моментів.

"Іриски" під керівництвом Девіда Моєса, який повернувся в клуб посеред поточного сезону, зараз демонструють чудову форму. Серія успішних результатів у Прем’єр-лізі дозволила мерсісайдцям піднятися вище за Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці. Вони вже на 13 очок відірвалися від зони вильоту й можуть завершити тур навіть на 12-й сходинці. Про Чемпіоншип навіть теоретично вже мови навіть не йде.

Зараз для Евертона – ідеальний шанс здобути перемогу над кризовими "червоними дияволами". Юнайтед набрав лише 13 очок у виїзних матчах цього сезону, здобувши всього три перемоги поза Олд Траффорд. Забиті голи даються команді важко, а господарі будуть грати від оборони, очікуючи на можливість покарати суперника контратаками. Підтримка рідних трибун може допомогти Евертону здобути ще одну пам’ятну домашню перемогу перед переїздом на новий стадіон на Бремлі-Мур Док.