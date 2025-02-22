Англія

Іспанець відзначив гру свого найближчого суперника в АПЛ.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола порівняв Ліверпуль під керівництвом Юргена Клоппа та Арне Слота. Його слова наводить офіційний сайт "містян".

"В команді Слота є стабільність схожа з командою Юргена. Вони заслуговують на те, щоб битися з Арсеналом за титул.

Це топ-команда в багатьох відношеннях. Вони програли лише один матч у Прем'єр-лізі. Ось чому це хороше випробування для нас", — сказав Пеп.

Матч між Ліверпулем та Манчестер Сіті відбудеться 23-го лютого, о 18:30 за київським часом.