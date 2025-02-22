Англія

"Червоні" претендують на молодого центрбека з Ла Ліги.

Ліверпуль розглядає можливість придбання центрального захисника Валенсії Крістіана Москера. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, мерсисайдці звернули увагу на 20-річного іспанця на тлі невизначеності майбутнього в клубі капітана команди Вірджила ван Дейка. Підкреслюється, що Ліверпуль може підписати Москеру за 20 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "кажанами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

У нинішньому сезоні Крістіан Москера взяв участь у 27 матчах Валенсії у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом.