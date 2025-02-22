Ван Ністелрою дуже важко в Лестері.
getty images
22 лютого 2025, 13:20
В рамках 26-го туру АПЛ Лестер вдома був знищений Брентфордом Єгора Ярмолюка із рахунком 0:4.
Таким чином, "лисиці" встановили антирекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю домашніх поразок поспіль без забитих голів, програвши шість зустрічей поспіль.
Наразі команда Руда ван Ністелроя посідає передостаннє, 19-те місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 17 пунктів після 26 зіграних матчів.
Раніше повідомлялося, що Варді повторив досягнення Роналду, Гіггза, Спіда й Шерінгема в АПЛ.