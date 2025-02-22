Пропонуємо вашій увазі склади на матч АПЛ.
Віталій Миколенко, getty images
22 лютого 2025, 13:36
В 26 турі елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед зіграє на виїзді проти Евертона. В стартовому складі "ірисок" з'явиться український захисник Віталій Миколенко. У команди Рубена Аморіма відзначимо повернення у склад Мануеля Угарте.
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гарнер, Гує — Ліндстрем, Дукуре, Гаррісон — Бету
Запасні: Вірджинія, Бегович, Янг, Коулман, Кін, Діксон, Іроегбунам, Шеріф, Гіт
Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, де Лігт — Далот, Угарте, Каземіро, Доргу — Зіркзе, Фернандеш — Гойлунн
Запасні: Гаррісон, Йоро, Лінделеф, Гевен, Еріксен, Коне, Гарначо, Обі
Нагадаємо, початок матчу Евертон — Манчестер Юнайтед заплановано на 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.