Англія

Пропонуємо вашій увазі склади на матч АПЛ.

В 26 турі елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед зіграє на виїзді проти Евертона. В стартовому складі "ірисок" з'явиться український захисник Віталій Миколенко. У команди Рубена Аморіма відзначимо повернення у склад Мануеля Угарте.

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гарнер, Гує — Ліндстрем, Дукуре, Гаррісон — Бету

Запасні: Вірджинія, Бегович, Янг, Коулман, Кін, Діксон, Іроегбунам, Шеріф, Гіт

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, де Лігт — Далот, Угарте, Каземіро, Доргу — Зіркзе, Фернандеш — Гойлунн

Запасні: Гаррісон, Йоро, Лінделеф, Гевен, Еріксен, Коне, Гарначо, Обі

Нагадаємо, початок матчу Евертон — Манчестер Юнайтед заплановано на 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.