Англія

У норвежця травма.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола припустив, що норвезький нападник команди Ерлінг Голанд може пропустити матч 26-го туру англійської Прем'єр-ліги із Ліверпулем через пошкодження.

"Наразі я не можу точно відповісти, чи зіграє з Ліверпулем Голанд. Ми потренуємося, він пройде додаткові тести, і все стане зрозуміло", — наводить слова Гвардіоли ESPN.

Нагадаємо, Голанд травмувався 15 лютого в матчі 25-го туру чемпіонату Англії з Ньюкаслом (4:0). Ймовірно, у норвежця виникли проблеми з коліном.

Цього сезону Ерлінг Голанд відіграв за Ман Сіті 35 матчів, забив 27 голів та віддав 3 результативні передачі.