Англія

Лондонці вражені грою італійця.

Арсенал проявляє інтерес до нападника Фіорентини Мойзе Кіна. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, наступного літа в контракті 24-річного італійського футболіста почне діяти пункт про відступні в розмірі 52 млн. євро, чим спробує скористатися Арсенал.

Зазначається, що конкуренцію "канонірам" у боротьбі за Кіна можуть скласти Тоттенгем та Астон Вілла. Але наразі саме Арсенал виглядає фаворитом на підписання форварда збірної Італії у літнє трансферне вікно.

Чинна трудова угода гравця з "ліліями" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Мойзе Кін відіграв за Фіорентину 29 матчів, забив 19 голів та віддав 2 результативні передачі.