Лондонці вражені грою італійця.
Мойзе Кін, getty images
23 лютого 2025, 14:16
Арсенал проявляє інтерес до нападника Фіорентини Мойзе Кіна. Про це повідомляє Caught Offside.
За інформацією джерела, наступного літа в контракті 24-річного італійського футболіста почне діяти пункт про відступні в розмірі 52 млн. євро, чим спробує скористатися Арсенал.
Зазначається, що конкуренцію "канонірам" у боротьбі за Кіна можуть скласти Тоттенгем та Астон Вілла. Але наразі саме Арсенал виглядає фаворитом на підписання форварда збірної Італії у літнє трансферне вікно.
Чинна трудова угода гравця з "ліліями" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Цього сезону Мойзе Кін відіграв за Фіорентину 29 матчів, забив 19 голів та віддав 2 результативні передачі.