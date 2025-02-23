Англія

Слот хоче бачити в команді свого співвітчизника?

Ліверпуль проявляє інтерес до центрального захисника лондонського Тоттенхема та збірної Нідерландів Міккі ван де Вена. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" хоче посилити центр оборони на тлі невизначеності з майбутнім 33-річного капітана команди Вірджила ван Дейка.

При цьому зазначається, що в Ліверпулі хотіли б, щоб ван де Вен і ван Дейк грали разом у захисті команди в наступному сезоні.

Чинна трудова угода гравця зі "шпорами" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Міккі ван де Вен через травму відіграв за Тоттенгем лише 12 матчів, в яких відзначився двома результативними передачами.