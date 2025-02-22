Англія

Борнмут залишився в меншості на 31-й хвилині домашнього поєдинку АПЛ.

Борнмут у рамках 26-го туру АПЛ-2024/25 приймає Вулвергемптон на Віталіті Стедіум.

Центральний захисник Ілля Забарний вкотре вийшов у стартовому складі "вишень". На 31-й хвилині матчу 22-річний українець отримав червону картку за порушення правил проти Раяна Аїт-Нурі.

Вже на 36-й хвилині гості вийшли вперед завдяки 13-му в сезоні голу Матеуса Куньї.

Зазначимо, що для Забарного це перше вилучення у футболці Борнмута. Він представляє клуб із січня 2023 року.

Слідкуйте за ключовими подіями поєдинку Борнмут — Вулвергемптон на нашому сайті.