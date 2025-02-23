Англія

Француз може знову одягнути футболку МЮ.

Манчестер Юнайтед може підписати контракт зі своїм колишнім півзахисником Полем Погба. Про це повідомляє United Scout.

За інформацією джерела, 31-річний француз був запропонований керівництву Манчестер Юнайтед. Це питання вже обговорювалося всередині клубу, втім думки розділилися. Після кризи травм в манкуніанській команді, прихильників підписання контракту з французом стало більше.

Зазначається, що сам футболіст дуже хоче знову грати за "червоних дияволів". Наразі він перебуває у статусі вільного агента.

Нагадаємо, що Поль Погба вже двічі переходив до Манчестер Юнайтед. У липні 2009 року МЮ придбав на той момент 16-річного футболіста у французького Гавра. У серпні 2012 року Погба перебрався до туринського Ювентуса, а через чотири роки повернувся до англійського клубу за 105 млн. євро.