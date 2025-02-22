Англія

Команда Мікеля Артети на власному полі подарувала приємні емоції для вболівальників Ліверпуля перед завтрашнім суперматчем на Етіхаді.

Посеред поточного тижня лондонський Арсенал дозволив собі велику розкіш у вигляді відпочинку від офіційних протистоянь, тоді як його головний конкурент за чемпіонськими перегонами, Ліверпуль, утратив очки на полі бірмінгемської Астон Вілли, тож дистанція поміж командами у вісім залікових балів почала здаватись уже й не надто значно. Тим паче, що всі перебували в очікуванні центральної гри двадцять восьмого туру національної першості за участі команди Арне Слота — проти Манчестер Сіті на Етіхаді.

І щоб підійти до цього двобою в ситуації, яка б тиснула на "червоних" ще дужче, "каноніри" мали здобути домашню перемогу в дербі проти Вест Гема, у якому останніми роками постійно спостерігається результативний футбол, і менше двох голів на двох команди забивали вже майже п’ять років тому. Усі очікували продовження цієї гольової феєрії на Емірейтс і цього разу, бо "молотобійці" чотири матчі поспіль не бачили перемог, тоді як усі розуміли, у якому стані перебуває команда Мікеля Артети.

Але кадрові проблеми в нападі за останній тиждень нікуди не поділись, тож цього разу Арсенал грав із Меріно не вістрі атаки вже з перших хвилин. Очікуваний крок "канонірів", тож це було передбачено суперниками, які в підсумку так і не дали реалізувати жодну з індивідуальних переваг іспанця всередині власного штрафного. Головним чином, виключивши фактор фірмових кутових господарів Емірейтс.

Проте цим команда Грема Поттера не обмежилась, і в принципі вимкнула суперникам "світло" в першому таймі. Арсенал нічого так і не створив, тоді як постійно його смикали контратаками, і зрештою на 44 хвилині Ван-Біссака ледь не пішли пішов від Калафіорі на правому фланзі, після чого подав на голову Боуену до воротарського. Так "каноніри" потрапили до критичної ситуації за повністю рівної гри із суперниками.

Очевидно, що в другому таймі команда Артети побігла відіграватись, і те, що зовсім скоро після відновлення гри на полі з’явився Зінченко, свідчить тільки про те, що тренерський штаб мав не так уже й багато варіантів, як цю гру рятувати. До речі, українець з’явився грати в центр поля, але незабаром Льюїс-Скеллі фолом біля центральної лінії не пустив на побачення Кудуса, тож Зінченку зрештою довелось ще й за лівим флангом оборони слідкувати, як зазвичай.

Тим часом наближалось завершення гри, а моментів у "канонірів" якось не додавалось. Постріл Троссара над поперечиною в зоні перед штрафним відбувся аж на початку компенсованого часу, тоді як до цього Вест Гем спокійно розбирав спроби суперників атакувати. Зрештою, і Вайт під фінальний свисток схибив ударом із правого краю чужих володінь повз дальню стійку, тож жодного камбеку в меншості в цьому дербі не вийшло.

У наступному турі Арсенал гостюватиме в Ноттінгем Форест, тоді як Вест Гем прийматиме Лестер.Арсенал —0:1Боуен, 44Рая — Тімбер, Саліба (Вайт, 86), Габріел, Калафіорі (Зінченко, 56) — Едегор, Парті, Райс (Льюїс-Скеллі, 57) — Нванері (Стерлінг, 81), Меріно, Троссар.Ареола — Ван-Біссака, Тодібо (Мавропанос, 62), Кілман, Крессвелл — Ворд-Праус, Скарлз, Альварес (Солер, 88) — Соучек — Боуен (Фергюсон, 82), Кудус.Попередження: Парті — Тодібо, Скарлз