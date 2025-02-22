Англія

Чалоба отримав пошкодження і був замінений.

У суботу ввечері в англійській Прем'єр-лізі проходить матч двадцять шостого туру між Астон Віллою і Челсі.

Керманичу лондонської команди Енцо Мареске довелося робити перестановку в складі вже на восьмій хвилині. Захисник Трево Чалоба отримав травму і не зміг продовжувати гру. Судячи з усього, у футболіста виникла проблема з області паху. На заміну вийшов Тосін Адарабіойо.

Стежити за матчем між Астон Віллою і Челсі можна в текстовій трансляції на Football.ua. Незабаром після заміни лондонці повели в рахунку — результативним ударом відзначився Енцо Фернандес.