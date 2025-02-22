27-річний футболіст може відправитися в лондонський клуб.
Адемола Лукман, Getty Images
22 лютого 2025, 22:27
Нападник Аталанти Адемола Лукман знову потрапив у сферу інтересів лондонського Тоттенгема. Про це повідомляє GiveMeSport.
За даними джерела, найближчим літом "шпори" мають намір знову поборотися за 27-річного футболіста, у якого виник конфлікт із головним тренером Аталанти Джан П'єро Гасперіні.
У нинішньому сезоні Лукман з'явився на полі в 28 матчах у всіх турнірах, забив 15 м'ячів і став автором семи результативних передач.
Контракт Лукмана з Аталантою розрахований до літа 2026 року. Фахівці порталу Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 55 мільйонів євро.