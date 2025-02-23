У рамках центрального матчу 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Ліверпулем, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.

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НЕДІЛЯ, 23 ЛЮТОГО, 18:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

"Червоні" втратили важливі очки в боротьбі за чемпіонство, зігравши внічию 2:2 з Астон Віллою у середу. Тепер вони відчувають тиск з боку Арсеналу, який, до слова, зазнав вчора поразки від Вест Гема, та мають вирішальні кілька днів попереду – спершу зустріч із Ман Сіті, а потім важкий поєдинок проти Ньюкасла в середині тижня. Останні візити Ліверпуля на Етіхад були невдалими – команда не вигравала там у чемпіонаті з 2015 року. Проте цього разу гості вважаються фаворитами, адже Ман Сіті демонструє нестабільну форму та перебуває в кризі.

Підопічні Гвардіоли знову розчарували в Європі, вилетівши з Ліги чемпіонів від мадридського Реала. Поразка у неділю може залишити їх навіть без теоретичних шансів на титул, а відставання від Ліверпуля зросте до 20 очок. Ба більше, "містяни" ризикують навіть не потрапити до топ-4 наприкінці сезону, що взагалі незвично говорити в контексті Манчестер Сіті.

Ще кілька місяців тому Ліверпуль міг би сміливо розраховувати на перемогу, але Ман Сіті поступово повертає форму, особливо на власному полі. Останні перемоги над Ньюкаслом і Челсі на Етіхаді свідчать про їхню силу вдома. До того ж, якщо Ерлінг Голанд буде готовий, тому атака господарів стане ще небезпечнішою.

Ліверпуль провів 10 "сухих" матчів у сезоні, але останнім часом захист виглядає втомленим – 5 пропущених м’ячів у трьох останніх іграх. Чи зможуть "червоні" втримати натиск Сіті та закріпити свою перевагу в чемпіонській гонці? Дізнаємось у неділю!

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 2,26, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 2,99 . Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Хусанов, Діаш, Аке, Гвардіол — Ковачич, Ніко Гонсалес — Бернарду Сілва, Фоден, Мармуш — Голанд ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Луїс Діас — Жота Не зіграють: Родрі, Аканджі — Дж. Гомес, Бредлі Під питанням: Бобб, Голанд, Стоунз — Гакпо ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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