Англія

Можливі санкції ніяк не враховуються в нових контрактах "містян" із гравцями.

Манчестер Сіті переконаний, що уникне покарання за потенційне порушення ФФП. Про це розповів журналіст Девід Орнштейн.

"Манчестер Сіті повністю впевнений у тому, що буде виправданий, що його невинність буде доведена. Клуб працює у звичайному режимі, ми бачили активну роботу на ринку в січні, і жоден із трансферів, наскільки мені відомо, не був зроблений із метою попередити можливе покарання, оскільки "містяни" не думають, що їх покарають.

Під час переговорів останніми роками в жодному випадку не було умов, які говорили б: "Якщо Ман Сіті буде покараний, станеться ось це". Футболісти хочуть переходити в Ман Сіті, і клуб продовжує працювати.

Ця ситуація ніяк не вплинула ні на контракт Гвардіоли, ні на контракт Голанда, ні на рішення Бегірістайна піти. У клубі вважають, що все буде добре", — сказав журналіст в ефірі NBC Sports.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола має намір піти з Манчестер Сіті.