Англія

Ліверпуль знову розібрався з Манчестер Сіті

Відрив від Арсеналу для команди Арне Слота тепер складає 11 очок.

Манчестер Сіті — Ліверпуль, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Ліверпуль 0:2

Голи: Салах, 14, Собослаї, 37



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Хусанов, Аке (Діаш, 78), Гвардіол — Де Брюйне (Макейті, 66), Ніко (Ковачич, 78) — Савіо, Фоден, Доку — Мармуш (Гюндоган, 78).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Кванса, 90+2), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 73) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах (Елліотт, 90+1), Джонс (Ендо, 74), Собослаї — Діас (Гакпо, 79).