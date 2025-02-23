Англія

Коментар іспанського фахівця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував невдачу своєї команди в матчі проти Ліверпуля (0:2).

Доля зустрічі вирішилася в першому таймі, коли гості забили обидва м'ячі. На 14-й хвилині відзначився Мохамед Салах, а на 37-й своє ім'я в протокол вписав Домінік Собослаї.

"Ми грали дуже здорово. Можливо, ми були недостатньо продуктивні в завершенні атак, але нам протистояла фантастична команда. Можливо, на початку матчу гра була рівною, проте ми не змогли реалізувати свої моменти.

У другому таймі Ліверпуль захищався дуже глибоко. Нам не вдалося знайти рішення", — заявив в інтерв'ю Sky Sports Гвардіола.

Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ із 64 очками, Манчестер Сіті — четвертий із 44 балами.