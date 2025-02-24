Англія

Ексгравець Шахтаря може залишити клуб із Північного Лондона, якому він належить.

Крайній нападник Манор Соломон, який у цьому сезоні виступає на правах оренди за Лідс Юнайтед із Чемпіоншипу, може остаточно залишити лондонський Тоттенгема у найближчому майбутньому.

Як повідомляє GiveMeSport, у таборі "шпор" більше не розраховують на 25-річного ізраїльського вінгера, тому хочуть розглянути варіант із його повноцінним трансфером.

За інформацією джерела, Тоттенгем оцінює Соломона в 10-15 мільйонів фунтів стерлінгів. Серед зацікавлених клубів говориться про Евертон, а також про Лідс, який хотів би викупити Манор у разі виходу до англійської Прем'єр-ліги (зараз "павичі" очолюють таблицю Чемпіоншипу).

Нагадаємо, Манор Соломон перейшов до Тоттенгема з донецького Шахтаря влітку 2023 року на правах вільного агента.

У поточному сезоні ізраїльський вінгер провів за Лідс Юнайтед 28 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 8 результативних передач.