Англія

Норвежець може втретє поспіль не вийти на поле.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився щодо стану здоров'я центрального нападника Ерлінга Голанда.

Манчестер Сіті — Ліверпуль 0:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Гравець через травму не потрапив до заявки "містян" на поєдинок із Ліверпулем у 26-му турі чемпіонату Англії-2024/25 минулої неділі, 23 лютого.

"Чи зіграє Голанд? Сьогодні ввечері ми дізнаємося про це після тренування. Я сподіваюся, що так, але я ще не знаю. Він почувається краще, але в останніх двох матчах він не міг грати. Побачимо завтра", — цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

На рахунку 24-річного норвежця 27 голів і три асисти в 35 матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Завтра, 26 лютого, "містяни" гостюватимуть у Тоттенгема в АПЛ.