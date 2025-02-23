Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 23 лютого 2025 року.

Ліверпуль у рамках 26-го туру АПЛ-2024/25 впорався з Манчестер Сіті на Етіхад Стедіум.

Голи Мохамеда Салаха й Домініка Собослаї в першому таймі поєдинку принесли "червоним" бажаний результат. Завдяки перемозі команда Арне Слота збільшила свій відрив від Арсеналу до 11 залікових балів.

"Містяни" ж Пепа Гвардіоли йдуть четвертими в турнірній таблиці чемпіонату Англії, випереджаючи Ньюкасл Юнайтед за додатковими показниками.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль у рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Сіті — Ліверпуль 0:2

Голи: Салах, 14, Собослаї, 37



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Хусанов, Аке (Діаш, 78), Гвардіол — Де Брюйне (Макейті, 66), Ніко (Ковачич, 78) — Савіо, Фоден, Доку — Мармуш (Гюндоган, 78)



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Кванса, 90+2), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 73) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах (Елліотт, 90+1), Джонс (Ендо, 74), Собослаї — Діас (Гакпо, 79)