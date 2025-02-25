Англія

Результати низки матчів АПЛ за 25 лютого.

У рамках 27-го туру АПЛ відбулася низка поєдинків, за результатами яких Крістал Пелес розгромив Астон Віллу, Брайтон зумів подужати Борнмут без Іллі Забарного, а Фулгем у гостях здобув три очки проти Вулвергемптона.

Крістал Пелес - Астон Вілла 4:1

Голи: Сарр, 29, 71, Матета, 60, Нкетіа, 90+1 - Роджерс, 52

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз (Лерма, 58), Вортон (Камада, 78), Мітчелл — Сарр (Нкетіа, 86), Езе — Матета

Астон Вілла: Мартінес (Ольсен, 46) — Гарсія (Бейлі, 46), Конса, Карлос, Дінь (Матсен, 78) — Богард, Тілеманс — Роджерс, Макгінн, Ремзі (Асенсіо, 68) — Воткінс (Рашфорд, 68)

Попередження: Г'юз, Муньйос, Лерма — Бейлі

Брайтон — Борнмут 2:1

Голи: Педро, 12 (пен), Велбек, 75 - Клюйверт, 62

Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, ван Геке, Вебстер, Еступіньян (Аярі, 72) — Балеба (Віффер, 85), Гомес Амарілья (Гіншелвуд, 72) — Мінте, Рюттер (Марч, 90), Мітома — Педро (Велбек, 72)

Борнмут: Аррісабалага — Кук, Гілл (Сіністерра, 85), Гюйсен, Керкез — Адамс, Крісті (Скотт, 26) — Брукс (Таверньєр, 46), Клюйверт, Семеньйо — Уаттара (Барбоза, 77)

Попередження: Геке, Віффер — Семеньйо

Вулвергемптон — Фулгем 1:2

Голи: Гомес, 18 - Сессеньйон, 1, Муніз, 47

Вулвергемптон: Са — Доерті, Буено (Дойл, 77), Тоті — Семеду, Андре (Са, 77), Гомес, Аїт-Нурі — Бельгард (Странд Ларсен, 65), Кунья — Мунетсі

Фулгем: Лено — Андерсен, Діоп, Куенка (Бессі, 76) — Кастань, Лукич (Вілліан, 67), Берге, Сессеньйон (Робінсон, 72) — Траоре (Івобі, 67), Перейра — Муніз (Хіменес, 72)

Попередження: Буено — Лукич, Берге, Робінсон