Англія

Півзахисник Ньюкасла розповів про можливий трансфер у минулому.

Італійський центральний півзахисник англійського Ньюкасла Сандро Тоналі напередодні дав інтерв’ю представникам ЗМІ із своєї батьківщини, під час якого піднімалось питання щодо його дискваліфікації через участь у азартних іграх.

"Дискваліфікація? Перші два місяці я був відірваний від усіх, а потім повернувся до життя, тренувався щодня, не маючи можливості грати, і зрозумів, що розплачуюсь за те, що накоїв.

Найцікавіша партія? У Ньюкаслі, прямо на заводі, який виготовляє чохли для газових труб в океані. Я поїхав туди, бо в Англії дуже поширені азартні ігри.

Були люди, які казали мені через кілька місяців після новини щодо моєї дискваліфікації: "Я перестав грати через те, що з тобою сталось". Вони були гравцями роками.

Один італієць розповів мені, що працівник заробляє десь 2000 фунтів на місяць, але іноді йому доводиться працювати понаднормово, щоб утримувати сім'ю: він витрачає занадто багато грошей на азартні ігри.

Бувало, я думав про те, що колись міг би перейти в Інтер. Я ніколи не погоджувався на цей трансфер. І не тому, що це не була сильна команда, а тому, що я б не був на 100% щасливий там.

Про це говорили щодня. Я розмовляв зі своїм агентом, і сумніви були великими. Була гора, на яку я не хотів підніматись. Але дзвінок Паоло Мальдіні все змінив, він зробив мене щасливим, і я сказав: "Або я їду в Мілан, або залишаюсь у Брешії".

Мій батько передав мені це, цей зв'язок з Міланом. Я снідав поруч із кубком "россонері" Гаттузо, а коли він розбився, змусив маму збирати його по шматочках.

Коли трансфер зрештою відбувся, я попросив у Ріно дозволу носити його "восьмий" номер.

Хто я у житті поза полем? Той, хто може поговорити з усіма: із тими, хто потребує допомоги, і з тими, хто її не потребує. Більш доброзичлива і щедра людина, аніж може здатись насправді", — заявив італійський виконавець.

Тоналі в цьому сезоні провів 31 матч, забив три голи та віддав дві гольові передачі.