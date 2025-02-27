Англія

Нігерієць може продовжити кар'єру в Манчестері.

Трансфер центрального нападника Наполі, який наразі виступає на правах оренди за Галатасарай Віктора Осімгена в Манчестер Юнайтед "завершено на 95%". Про це повідомляє Business Day.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" готове виплатити неаполітанському клубу 75 млн відступних за 25-річного нігерійця.

Зазначається, що сам Осімген також виявив бажання перейти в Манчестер Юнайтед.

Чинна трудова угода гравця з "партенопеї" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 26 матчів, забив 20 голів та віддав 5 результативних передач.