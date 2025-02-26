Англія

Нульова нічия на Сіті Граунд — знекровлена атака "канонірів" знову не здивувала, а навіть уявне чемпіонство з кожним матчем стає все менш реальним.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Ноттінгем Форест із чіткою ціллю реабілітуватися після останньої поразки від Вест Гема у лондонському дербі.

Утім, прагматичні та сенсаційні "лісники" не є зручним суперником в цьому сезоні для провідних команд чемпіонату, так ще й "каноніри" вимушені шукати рішення у завершальній стадії через величезні кадрові проблеми в лінії атаки.

Незважаючи на те, що в Арсеналу не було права на помилку через хитке становище в чемпіонських перегонах на тлі великого відриву Ліверпуля, команда Мікеля Артети не змогла здивувати господарів в атакуючій фазі.

Фінальний свиток зафіксував нульову нічию, яка, звісно, виявилася на користь тільки Ліверпулю.

Ноттінгем Форест — Арсенал 0:0

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Домінгес (Єйтс, 63), Андерсон — Еланга (Даніло, 63), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд (Авонії, 85)

Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 86), Саліба, Магальяес, Калафіорі (Тірні, 46) — Едегор (Парті, 86), Жоржиньо (Зінченко, 71), Райс — Нванері (Стерлінг, 77), Меріно, Троссар

Попередження: Міленкович — Калафіорі