Ліверпуль розглядає можливість придбання 27-річного вінгера Аталанти Адемоли Лукмана наступного літа. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, мерсисайдці бачать у нігерійському футболісті заміну для 32-річного лідера команди Мохамеда Салаха.

Зазначається, що оточення Лукмана вже встановило контакти з Ліверпулем. Підкреслюється, що інтерес до нападника також виявляють Арсенал та клуби з Саудівської Аравії.

Чинна трудова угода вінгера з клубом розрахована до 30 червня 2026 року з можливість продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Адемола Лукман відіграв за Аталанту 29 матчів, забив 17 голів та віддав 7 результативних передач.