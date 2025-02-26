Англія

В українському дербі АПЛ зафіксовано мир та дружбу.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги в Лондоні на нас чекало протистояння між Брентфордом та Евертоном, у стартових складах яких з'явилися молодий центральний півзахисник Єгор Ярмолюк і лівий захисник Віталій Миколенко відповідно.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму завдяки зусиллям Йоана Вісса, але зберегти мінімальну перевагу в рахунку Ярмолюку і компанії не судилося.

На 77-й хвилині Віталій Миколенко асистував у моменті з дебютним голом Джейка О'Браєна за Евертон, що дозволило "ірискам" повернути паритет на табло та здобути нічию — 1:1.

Брентфорд — Евертон 1:1

Голи: Вісса, 45+4 — О'Браєн, 77

Брентфорд: Флеккен — Аєр (Кайоде, 82), Коллінз, Піннок, Льюїс-Поттер — Ярмолюк, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шейд (Магома, 76) — Вісса

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гарнер, Гує (Янг, 75) — Ліндстрем (Іроегбунам, 75), Алькарас, Гаррісон — Бету

Попередження: Ярмолюк, Коллінз — Алькарас