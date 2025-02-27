Англія

Ліверпуль обіграв Ньюкасл та зробив черговий крок до чемпіонства в АПЛ

У передостанній день лютого заходимо лише з примарними шансами переслідувачів наздогнати команду Арне Слота.

Ліверпуль — Ньюкасл, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ліверпуль — Ньюкасл 2:0

Голи: Собослаї, 11, Мак Аллістер, 64



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Кванса, 77), Конате, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх (Ендо, 77), Мак Аллістер (Джонс, 86) — Салах, Собослаї, Діас (Нуньєс, 87) — Жота (Гакпо, 61).



Ньюкасл: Поуп — Лівраменто (Тріпп’єр, 69), Шер, Берн, Голл — Тоналі (Майлі, 69), Гімараес (Бруно, 87) — Дж. Мерфі, Віллок, Гордон — Вілсон (Осула, 68).



Попередження: Мерфі