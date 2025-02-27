Англія

Коментар нідерландського захисника мерсисайдців.

Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк висловився про боротьбу за чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі.

Команда Арне Слота впевнено лідирує в чемпіонаті з 67 набраними очками після 28 зіграних матчів, випереджаючи Арсенал на 13 балів.

"Ми хочемо виграти Прем'єр-лігу, здобути якомога більше перемог до кінця сезону. Ми з Салахом багато говоримо з командою про це все, і наша головна мета — завоювати титул АПЛ, зробити для цього все, що в наших силах.

Поки все йде добре, потрібно продовжувати в тому ж дусі", — заявив в інтерв'ю нідерландський центральний захисник.

У наступному турі "червоні" приймуть у рідних стінах головного аутсайдера — Саутгемптон. Зустріч відбудеться 8 березня. Перед цим мерсисайдцям належить зіграти на виїзді з ПСЖ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.