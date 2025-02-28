Англія

Француз досі не може домовитися з Міланом щодо продовження контракту.

Манчестер Сіті вкрай зацікавлений у придбанні лівого захисника Мілана Тео Ернандеса. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, переговори між 27-річним французом та керівництвом "россонері" про продовження його контракту зайшли в глухий кут.

Зазначається, що Мілан готовий розглянути пропозиції щодо Ернандеса в розмірі 35 млн. євро. У таборі "містян" вважають справедливою цю ціну за захисника.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 36 матчів, забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.