Football.ua представляє прев'ю матчу Кубка Англії, який пройде 1 березня та розпочнеться о 19:45.
Макс Таловєров, Getty Images
01 березня 2025, 07:45
У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Плімутом, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.
СУБОТА, 1 БЕРЕЗНЯ, 19:45. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
У неділю на Етіхаді відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Кубка Англії, в якому Манчестер Сіті прийматиме Плімут Аргайл. Для гостей це справжнє футбольне випробування: команда з Чемпіоншипу бореться за виживання у другому дивізіоні, а тут ще й доведеться знову протистояти у найстарішому футбольному турнірі одному з найсильніших клубів Англії.
Плімут продемонстрував змішану форму після гучного та сенсаційного переможного матчу з Ліверпулем у минулому раунді Кубка Англії: перемога 5:1 над Міллволлом була затьмарена поразкою від Блекберна (0:2) і двома нічиїми проти Кардіффа та Лутона. Так, Максим Таловєров і компанія залишили останню сходинку Чемпіоншипу, але все ще знаходяться в зоні ризику, відстаючи на три очки від рятівної позиції.
Манчестер Сіті цього сезону — це історія про нестабільність, кризу і купу проблем, до вирішення яких Хосеп Гвардіола досі не знайшов шлях. Мінімальна перемога над Тоттенгемом у середу стала черговим кроком у нестабільних виступах "містян", в яких вони по черзі вигравали й програвали останні чотири матчі в Прем’єр-лізі. До того ж, болючий виліт із Ліги чемпіонів від Реала Мадрид залишив Кубок Англії єдиним шансом для Сіті виграти трофей цього сезону. Підопічні Гвардіоли спробують уникнути сенсаційного фіаско й не повторити історію 2018 року, коли вони вилетіли від Вігана. Або що вже тут казати — не повторити кубкову долю Ліверпуля.
Втім, Плімут вже колись дивував футбольний світ у Кубку Англії. У 1984 році, будучи представником третього дивізіону, "зелена армія" дійшла до півфіналу турніру, поступившись Вотфорду 0:1 на Вілла Парк. Однак сьогодні футбол змінився, і Манчестер Сіті має всю необхідну міць, щоб розбити будь-які казкові мрії гостей. Незважаючи на свої коливання у формі, Сіті залишається явним фаворитом і має впевнено проходити далі. Проте у кубкових протистояннях можливо все — тим паче клуб Таловєрова особисто довів це на минулій стадії турніру, залишивши поза справами поточного та беззаперечного лідера АПЛ.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,09, тоді як потенційний успіх Плімута оцінюється показником 27,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 12,0.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Ортега — Льюїс, Хусанов, Рейс, О'Райлі — Ніко, Гюндоган — Фоден, Макейті, Гріліш — Мармуш
ПЛІМУТ : Азар — Таловєров, Катич, Пальссон — Cюч, Ренделл, Готон, Пухач — Райт, Аль-Гадж — Бунду
Не зіграють: Родрі, Бобб, Стоунз, Аканджі — Едвардс, Гелловей, Тіджані, Гарді
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Оскільки Плімут ніколи не грав у найвищому дивізіоні, їхні єдині зустрічі з Сіті відбувалися, коли обидві команди виступали у другому дивізіоні, або у кубкових матчах. Вони не зустрічалися з 1989, коли Сіті виграв 2:0 на Мейн Роуд. Остання перемога Плімута над Сіті відбулася у січні 1988 року на Хоум Парк із рахунком 3:2.
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:0