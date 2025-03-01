Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу Кубка Англії, який пройде 1 березня та розпочнеться о 19:45.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Плімутом, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.

СУБОТА, 1 БЕРЕЗНЯ, 19:45. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У неділю на Етіхаді відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Кубка Англії, в якому Манчестер Сіті прийматиме Плімут Аргайл. Для гостей це справжнє футбольне випробування: команда з Чемпіоншипу бореться за виживання у другому дивізіоні, а тут ще й доведеться знову протистояти у найстарішому футбольному турнірі одному з найсильніших клубів Англії.

Плімут продемонстрував змішану форму після гучного та сенсаційного переможного матчу з Ліверпулем у минулому раунді Кубка Англії: перемога 5:1 над Міллволлом була затьмарена поразкою від Блекберна (0:2) і двома нічиїми проти Кардіффа та Лутона. Так, Максим Таловєров і компанія залишили останню сходинку Чемпіоншипу, але все ще знаходяться в зоні ризику, відстаючи на три очки від рятівної позиції.

Манчестер Сіті цього сезону — це історія про нестабільність, кризу і купу проблем, до вирішення яких Хосеп Гвардіола досі не знайшов шлях. Мінімальна перемога над Тоттенгемом у середу стала черговим кроком у нестабільних виступах "містян", в яких вони по черзі вигравали й програвали останні чотири матчі в Прем’єр-лізі. До того ж, болючий виліт із Ліги чемпіонів від Реала Мадрид залишив Кубок Англії єдиним шансом для Сіті виграти трофей цього сезону. Підопічні Гвардіоли спробують уникнути сенсаційного фіаско й не повторити історію 2018 року, коли вони вилетіли від Вігана. Або що вже тут казати — не повторити кубкову долю Ліверпуля.

Втім, Плімут вже колись дивував футбольний світ у Кубку Англії. У 1984 році, будучи представником третього дивізіону, "зелена армія" дійшла до півфіналу турніру, поступившись Вотфорду 0:1 на Вілла Парк. Однак сьогодні футбол змінився, і Манчестер Сіті має всю необхідну міць, щоб розбити будь-які казкові мрії гостей. Незважаючи на свої коливання у формі, Сіті залишається явним фаворитом і має впевнено проходити далі. Проте у кубкових протистояннях можливо все — тим паче клуб Таловєрова особисто довів це на минулій стадії турніру, залишивши поза справами поточного та беззаперечного лідера АПЛ.