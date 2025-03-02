У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та лондонським Фулгемом, яке відбудеться на Олд Траффорд.

НЕДІЛЯ, 2 БЕРЕЗНЯ, 18:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед проводить черговий непростий сезон у Прем'єр-лізі, а під керівництвом нового головного тренера Рубена Аморіма команда поки що не демонструє очікуваного прогресу. Втім, "червоні дияволи" вже мають досвід тріумфів у Кубку Англії навіть у невдалі сезони, зокрема минулого року під керівництвом Еріка тен Гага. До того ж на шляху до 1/8 фіналу поточного розіграшу турніру манкуніанці дивом вибили лондонський Арсенал за підсумками післяматчевої серії пенальті, граючи у меншості з самого початку другого тайму.

Фулгем підходить до цього матчу в чудовій формі. Підопічні Марку Сілви здобули важливу виїзну перемогу над Вулвергемптоном у минулому матчі (2:1) і продовжують вже не перший сезон поспіль боротьбу за єврокубки, систематично створюючи великі проблеми грандам та провідним командам англійського футболу. Так, в останніх п'яти матчах "дачники" зазнали лише однієї поразки від Крістал Пелес за чотирьох перемог, при цьому обіграти лондонцям вдалося Ноттінгем Форест і Ньюкасл Юнайтед з аналогічним рахунком 2:1 — дві команди з очевидними претензіями на потравляння до Ліги чемпіонів.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра, який став лідером атаки Фулгема, з особливим настроєм чекає на зустріч із рідним клубом, наголошуючи на важливості боротьби "дачників" як у Кубку Англії, так і в чемпіонаті. Утім, щодо історії очних зустрічей — тут перевага на боці МЮ. "Червоні дияволи" вибили Фулгем у 1/4 фіналу Кубка Англії сезону-2022/23, а також перемогли лондонців у двох очних матчах поточного сезону з однаковим рахунком 1:0.

Однак команда Марку Сілви налаштована на реванш і підходить до гри в бойовому настрої, маючи майже ідеальну форму на полях суперників — лише одна поразка у десяти останніх виїзних матчах від Вест Гема, враховуючи що серед цього списку також були виїзди на Стемфорд Брідж до Челсі (2:1), на Енфілд до Ліверпуля (2:2), на домашню арену Тоттенгема (1:1) та до вищезгаданого Ньюкасла на Сент-Джеймс Парк (2:1). Враховуючи все це, потенційний прохід Фулгема до чвертьфіналу Кубка Англії за підсумками сьогоднішнього матчу на Олд Траффорд у жодному разі не виглядатиме як якась сенсація (особливо на тлі великої кількості травм у таборі манкуніанців), але й Манчестер Юнайтед є за що боротися, щоб врятувати цей провальний сезон.