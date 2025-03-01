Англійські клуби спостерігають за прогресом молодого таланта.
Діао, getty images
01 березня 2025, 11:52
Ліверпуль та Ньюкасл стежать за правим вінгером італійського Комо Ассане Діао. Про це повідомляє Caught Offside.
За інформацією джерела, мерсисайдці розглядають Діао як потенційну заміну для 32-річного вінгера Мохамеда Салаха в довгостроковій перспективі, чий контракт закінчується наступного літа.
Підкреслюється, що інтерес до футболіста Комо також проявляє Ньюкасл, який бачить в молодому іспанці гравця здатного грати в основному складі команди.
Зазначимо, що Діао тільки в січні перейшов до Комо з іспанського Бетіса за 12 млн. євро.
Чинна трудова угода 19-річного іспанця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у дев'ять мільйонів євро.
Цього сезону Ассане Діао відіграв за Комо вісім матчів та забив п'ять голів.