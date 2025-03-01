Англія

Англійські клуби спостерігають за прогресом молодого таланта.

Ліверпуль та Ньюкасл стежать за правим вінгером італійського Комо Ассане Діао. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, мерсисайдці розглядають Діао як потенційну заміну для 32-річного вінгера Мохамеда Салаха в довгостроковій перспективі, чий контракт закінчується наступного літа.

Підкреслюється, що інтерес до футболіста Комо також проявляє Ньюкасл, який бачить в молодому іспанці гравця здатного грати в основному складі команди.

Зазначимо, що Діао тільки в січні перейшов до Комо з іспанського Бетіса за 12 млн. євро.

Чинна трудова угода 19-річного іспанця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у дев'ять мільйонів євро.

Цього сезону Ассане Діао відіграв за Комо вісім матчів та забив п'ять голів.