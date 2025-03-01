"Орли" впоралися з представником Чемпіоншипу на шляху до чвертьфіналу турніру.
Фото: Getty Images
01 березня 2025, 16:22
У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії лондонський Крістал Пелес із АПЛ зустрівся на власному полі з Міллволлом, який представляє Чемпіоншип.
Початок матчу був шокуючим: на 8-й хвилині голкіпер гостей Ліам Робертс зніс форварда Крістал Пелес Жана-Філіпа Матета ударом шипами у голову, через що французькому гравцю тривалий час надавали медичну допомогу — залишити поле самотужки він не зміг.
Залишившись у меншості через вилучення Робертса, Міллволл пропустив два голи ще у першому таймі, але на 13-й компенсованій хвилині представникам другого дивізіону вдалося відіграти один м'яч, зберігши інтригу.
Утім, на 82-й хвилині Едді Нкетіа, який і замінив Матета, зняв усі питання щодо володаря путівки до чвертьфіналу Кубка Англії. Крістал Пелес йде далі.
Крістал Пелес - Міллволл 3:1
Голи: Танганга, 33 (аг), Муньйос, 40, Нкетіа, 82 — Гардінг, 45+13
Вилучення: Робертс, 8 (Міллволл)