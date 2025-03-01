Англія

"Орли" впоралися з представником Чемпіоншипу на шляху до чвертьфіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії лондонський Крістал Пелес із АПЛ зустрівся на власному полі з Міллволлом, який представляє Чемпіоншип.

Початок матчу був шокуючим: на 8-й хвилині голкіпер гостей Ліам Робертс зніс форварда Крістал Пелес Жана-Філіпа Матета ударом шипами у голову, через що французькому гравцю тривалий час надавали медичну допомогу — залишити поле самотужки він не зміг.

Залишившись у меншості через вилучення Робертса, Міллволл пропустив два голи ще у першому таймі, але на 13-й компенсованій хвилині представникам другого дивізіону вдалося відіграти один м'яч, зберігши інтригу.

Утім, на 82-й хвилині Едді Нкетіа, який і замінив Матета, зняв усі питання щодо володаря путівки до чвертьфіналу Кубка Англії. Крістал Пелес йде далі.

Крістал Пелес - Міллволл 3:1

Голи: Танганга, 33 (аг), Муньйос, 40, Нкетіа, 82 — Гардінг, 45+13

Вилучення: Робертс, 8 (Міллволл)