Англія

26-річний футболіст може продовжити кар'єру в Серії А.

Англійський півзахисник Мейсон Маунт, який виступає за Манчестер Юнайтед, має варіант продовження кар'єри в італійському чемпіонаті. Про це повідомляється на сторінках порталу Todofichajes.

У трансфері 26-річного футболіста зацікавлений міланський Інтер, який хоче омолодити середню лінію команди. "Нерадзуррі" планують орендувати Маунта з правом викупу.

Трансферна вартість англійця оцінюється в 32 мільйони євро. Його контракт із "червоними дияволами" розрахований до середини 2028 року.

У поточному розіграші Прем'єр-ліги Мейсон провів вісім матчів без результативних дій.