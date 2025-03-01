26-річний футболіст може продовжити кар'єру в Серії А.
Мейсон Маунт, Getty Images
01 березня 2025, 18:58
Англійський півзахисник Мейсон Маунт, який виступає за Манчестер Юнайтед, має варіант продовження кар'єри в італійському чемпіонаті. Про це повідомляється на сторінках порталу Todofichajes.
У трансфері 26-річного футболіста зацікавлений міланський Інтер, який хоче омолодити середню лінію команди. "Нерадзуррі" планують орендувати Маунта з правом викупу.
Трансферна вартість англійця оцінюється в 32 мільйони євро. Його контракт із "червоними дияволами" розрахований до середини 2028 року.
У поточному розіграші Прем'єр-ліги Мейсон провів вісім матчів без результативних дій.