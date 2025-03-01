Англія

Український захисник продовжує підкорювати Англію!

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті на своєму полі приймає Плімут.

У стартовому складі гостей вийшов Максим Таловєров. На 38-й хвилині гри Плімут заробив кутовий: подачу виконав Сорінолі, а вирішальний удар головою завдав український центрбек, який вивів свою команду вперед — 1:0 на момент написання новини.

Зазначимо, що для Таловєрова це другий гол за Плімут з моменту його переходу.

Слідкуйте за перебігом подій матчу Манчестер Сіті — Плімут на Football.ua.