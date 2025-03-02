Англія

Гравець тепер має пройти період відновлення.

Лондонський Крістал Пелес напередодні в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії здолав Міллволл із Чемпіоншипу на власному полі (3:1) та пробився до наступного раунду змагань.

Однак на перемогу "склярів" у цьому протистоянні кинула тінь моторошна травма їхнього французького нападника Жана-Філіппа Матета, проти якого пішов прямою ногою в обличчя в боротьбі за м’яч воротар суперників Ліам Робертс.

У наслідок зіткнення суттєві пошкодження отримало ліве вухо гравця Пелес, після чого його одразу направили до однієї із місцевих лікарень.

Перебування в медичному закладі для Матета було відносно нетривалим, проте після накладання 25 швів на ліве вухо під місцевою анестезією гравець буде ще певний час відновлюватись.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер уже повідомив, що футболіст пропустить матч 8 березня проти Іпсвіча.