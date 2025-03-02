Англія

"Червоні дияволи" не змогли захистити титул.

В рамках 1/8 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Фулгем. В стартовому складі "червоних дияволів" з'явився Крістіан Еріксен, а Фулгема відзначимо вихід у старті Сандера Берге.

З перших хвилин Манчестер Юнайтед намагався діяти активно та високо пресингувати супротивника. Втім, створювати небезпечні моменти майже не вдавалось. Можна згадати хіба що епізод, коли Крістіан прострілив з лівого флангу, а Расмус Гойлунн пробив вище воріт, а також неточний удар Джошуа Зіркзе головою з вигідної позиції.

Фулгем зумів перейти на чужу половину поля великими силами лише після 20 хвилини, але мав свій шанс, щоб забити, коли Лукич пробив головою з вигідної позиції в чужому штрафному, але влучності сербу забракло. Здавалось, що команди підуть відпочивати за рівного рахунку, але в компенсований час Муніз пробив від газону після подачі з кутового, а Бессі гарно зорієнтувався та переправив м'яч у дальній кут. 0:1.

Манчестер Юнайтед активно розпочав другий тайм та намагався якомога швидше встановити паритет. Втім, небезпечні моменти створював Фулгем. Наприклад, Сміт-Роу пробив з-за меж штрафного, але Онана витягнувся в струну та врятував свою команду. Команда Рубена Аморіма відповіла та ще й як! Далот прострілив з лівого флангу, а Фернандеш ударом в один дотик вразив дальній кут воріт. 1:1.

Далі найцікавіші події розвернулись в компенсований до другого тайму час. Спочатку Сміт-Роу технічно пробив в дальній кут, але Онана витягнувся в струну та врятував свою команду. Згодом Обі Мартін обікрав Бессі в чужому штрафному й пробив з гострого кута, але влучності забракло. Далі Зіркзе шикарним пасом знайшов Гарначо, а той пробив в дальній кут з лінії штрафного — Лено був на місці. Обі мав ще один шанс: Де Лігт скинув м'яч в центр, а Мартін пробив повз ворота з близької відстані.

В додатковий час в обох команд було по одному небезпечному моменту. Спочатку Обі виборов м'яч в чужому штрафному й пробив з гострого кута — Лено з великими труднощами врятував свою команду. А через п'ять хвилин Сессеньйон хитнув Далота та пробив в ближній кут — Онана врятував свою команду. Гра перейшла у серію пенальті.

Команди йшли рівно до рахунку 3:3 в серії пенальті, а після цього Лено відбив удари Лінделефа та Зіркзе, вивівши свою команду у чвертьфінал.

Манчестер Юнайтед — Фулгем 1:1 (3:4 — в серії пенальті)

Голи: Фернандеш, 71 - Бессі, 45+1

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро (Лінделеф, 53), Магвайр (Едфорд Гевен, 92), де Лігт — Мазрауї, Угарте (Гарначо, 54), Еріксен (Каземіро, 68), Далот — Зіркзе, Фернандеш — Гойлунн (Обі, 69)

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге, Лукич (Рід, 101) — Траоре (Сміт-Роу, 52), Перейра (Вілліан, 90), Івобі (Сессеньйон, 108) — Муніз (Хіменес, 90)

Попередження: Угарте — Перейра, Андерсен