Англія

Останній учасник наступного раунду турніру визначиться завтра, 3 березня.

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії-2024/25.

У наступному раунді турніру братимуть участь сім клубів АПЛ, а також один представник Чемпіоншипу.

Результати жеребкування:

Фулгем — Крістал Пелес

Престон Норт-Енд — Астон Вілла

Борнмут — Манчестер Сіті

Брайтон — Ноттінгем Форест/Іпсвіч Таун

Зазначимо, що останній матч 1/8 фіналу Кубка Англії відбудеться завтра, 3 березня, розпочавшись о 21:30 за Києвом. Чвертьфінальні поєдинки заплановано на 28-31 березня.