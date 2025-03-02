Останній учасник наступного раунду турніру визначиться завтра, 3 березня.
Кубок Англії, Getty Images
02 березня 2025, 21:44
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії-2024/25.
У наступному раунді турніру братимуть участь сім клубів АПЛ, а також один представник Чемпіоншипу.
Результати жеребкування:
Фулгем — Крістал Пелес
Престон Норт-Енд — Астон Вілла
Борнмут — Манчестер Сіті
Брайтон — Ноттінгем Форест/Іпсвіч Таун
Зазначимо, що останній матч 1/8 фіналу Кубка Англії відбудеться завтра, 3 березня, розпочавшись о 21:30 за Києвом. Чвертьфінальні поєдинки заплановано на 28-31 березня.