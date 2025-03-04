Англія

"Зелена армія" після кубкової гри з Манчестер Сіті не знайшла сили на Галл Сіті.

У рамках 35-го туру Чемпіоншипу Плімут із українським центральним захисником Максимом Таловєровим вирушив у гості до Галл Сіті, який також знаходиться у стані боротьби за збереження прописки у другому дивізіоні Англії.

"Зелена армія" підходила до цього важливого протистояння не в найкращих фізичних кондиціях після суботньої гри у Кубку Англії на Етіхаді з Манчестер Сіті (1:3), що безпосередньо позначилося на результаті на користь "тигрів".

На 48-й хвилині Джо Гелхардт вивів Галл уперед, а вже 61-й хвилині господарі поля подвоїли перевагу завдяки голу Абу Камара.

У Максі Таловєрова і компанії не знайшлося цього вечора ніяких вагомих аргументів, щоб поборотися за результат і наблизитися до того, щоб залишити небезпечну зону. Поразка Плімута, передостаннє місце та шість очок відставання від "рятівної" зони.

Галл Сіті - Плімут 2:0

Голи: Гелхардт, 48, Камара, 61

Максим Таловєров був замінений на 79-й хвилині матчу.