Англія

Льюїс Голл не допоможе "сорокам" до наступної кампанії.

Лівий захисник Ньюкасл Юнайтед Льюїс Голл пропустить залишок сезону-2024/25, передає офіційний сайт клубу.

Гравець "сорок" зазнав пошкодження у матчі проти Ліверпуля (0:2) на виїзді. Тепер на 20-річного англійця чекає операція.

На рахунку Голла п'ять асистів у 34-х матчах усіх турнірів.

В АПЛ колектив Едді Гау йде шостим, маючи 44 очки після 27 турів. Ньюкасл також дістався фіналу Кубка ліги, де йому протистоятиме Ліверпуль.