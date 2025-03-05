Англія

Керманич МЮ висловився про майбутній матч Ліги Європи проти Реала Сосьєдад.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед вирушить у гості до Реала Сосьєдад.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Звісно, минулого тижня ми поступилися «Фулгему» в Кубку Англії, тож тепер багато хто сприймає Лігу Європи як нашу єдину можливість здобути трофей. До того ж, перемога в цьому турнірі гарантує місце в Лізі чемпіонів.

Втім, якщо чесно, я вважаю, що перед нами стоять важливіші завдання. Можливо, це прозвучить дивно, але те, що ми будуємо зараз, має більше значення, ніж один виграний трофей цього сезону. Я розумію, що ми несемо відповідальність і повинні боротися за кожну нагороду, проте наш головний фокус – створення стабільного фундаменту на майбутнє.

Як клуб, ми виконуємо багато складної роботи, і це необхідно, щоб у перспективі досягати великих перемог", — цитує слова Рубена Аморіма The Independent.

Матч Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед відбудеться в середу, 6 березня, о 19:45 за київським часом.