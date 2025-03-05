Англія

Шведський центрбек перебував у системі лісабонців з 2012 по 2017 рік.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф може залишити англійський клуб і знову приєднатися до Бенфіки. Про це повідомляє The Times.

Контракт 30-річного шведа завершується цього літа, і поки що керівництво Юнайтед не розпочинало переговори щодо його продовження. Очікується, що футболіст покине команду після закінчення сезону.

За інформацією джерела, Бенфіка зацікавлена у поверненні Лінделефа та розглядає можливість підписання його на правах вільного агента.

Сам гравець не проти знову виступати на Ештадіу да Луж. Він часто буває в Лісабоні у вільний час і з теплотою згадує п’ятирічний період у складі португальського гранда, під час якого виграв три чемпіонські титули.

Нагадаємо, Віктор Лінделеф приєднався до Манчестер Юнайтед у 2017 році. Відтоді він провів 270 матчів, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.