Англія

Нідерландський центрбек заліковує травму, що загрожує його участі в ключових матчах сезону.

Захисник Манчестер Сіті Натан Аке не зможе вийти на поле протягом 10-11 тижнів після операції на лівій нозі. Про це повідомляє BBC.

30-річний нідерландець отримав травму під час матчу Кубка Англії проти Плімут Аргайл і потребував хірургічного втручання, яке він напередодні переніс.

Очікується, що Аке зможе повернутись до червня, коли відбудеться півфінал Ліги націй, якщо збірна Нідерландів кваліфікується. Також він має шанс бути готовим до клубного чемпіонату світу в США.

Ця відсутність універсального захисника ускладнить боротьбу Ман Сіті за місце в Лізі чемпіонів, оскільки інші досвідчені оборонці, такі як Джон Стоунз та Мануель Аканджі, також мають проблеми з травмами.