Англія

Голландець травмувався в кубковому матчі.

Захисник Манчестер Сіті Натан Аке переніс операцію після перелому стопи.

Нідерландський оборонець був замінений у перерві кубкового матчу з Плімутом (3:1) через загострення проблем зі стопою, а поглиблене обстеження виявило перелом, що вимагав хірургічного втручання.

"Це настільки розчаровує сезон для мене, але тепер я успішно перенесу операцію на стопі, яка турбувала мене місяцями. Я позитивно дивлюся в майбутнє. Тепер мені потрібно відпочити і відновитися. "Містяни", скоро побачимося, і спасибі вам за вашу підтримку", — пише Аке в соцмережах.

Аке провів 18 матчів за команду в цьому сезоні. Попередню травму він отримав у збірній.