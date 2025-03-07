Досвідчений англієць може відправитися у зворотньому напрямку.
Jacob Ramsey, getty images
07 березня 2025, 23:21
Манчестер Сіті проявляє інтерес до лівого вінгера бірмінгемської Астон Вілли Джейкоба Ремзі. Про це повідомляє TBR Football.
За інформацією джерела, "містяни" вражені прогресом 23-річного англійця та бачать у ньому заміну для Джека Гріліша, який може повернутися саме до Астон Вілли. Зазначається, що бірмінгемці оцінюють вартість Ремзі в більш ніж 60 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.
Цього сезону Джейкоб Ремзі відіграв за Астон Віллу 32 матчі, забив три голи та віддав чотири результативні передачі.