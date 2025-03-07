Англія

Досвідчений англієць може відправитися у зворотньому напрямку.

Манчестер Сіті проявляє інтерес до лівого вінгера бірмінгемської Астон Вілли Джейкоба Ремзі. Про це повідомляє TBR Football.

За інформацією джерела, "містяни" вражені прогресом 23-річного англійця та бачать у ньому заміну для Джека Гріліша, який може повернутися саме до Астон Вілли. Зазначається, що бірмінгемці оцінюють вартість Ремзі в більш ніж 60 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.

Цього сезону Джейкоб Ремзі відіграв за Астон Віллу 32 матчі, забив три голи та віддав чотири результативні передачі.