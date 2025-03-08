Англія

Українець досяг ювілейної позначки у найвищому дивізіоні Англії в матчі 27-го туру проти Брентфорда.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вирушив у гості до Брентфорда, де у заключному відрізку зміг уникнути поразки завдяки дебютному голу Джейка О'Браєна після асисту лівого захисника збірної України Віталія Миколенка.

Зазначимо, що для 25-річного українця цей матч запам'ятається не тільки результативною дією, а й досягненням ювілейної позначки в 100 зіграних поєдинків у рамках чемпіонату Англії.

Англійська Прем'єр-ліга привітала Миколенка відповідною cпеціальною нагородою, яка вручається усім футболістам, яким вдалося провести 100 матчів в АПЛ.

Нагадаємо, Віталій Миколенко перейшов до Евертона з київського Динамо у січні 2022 року за 23,5 мільйонів євро.

З того моменту український лівий фулбек провів у футболці "ірисок" 112 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.