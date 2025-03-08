Англія

Англієць хоче піти з МЮ.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну планує відмовитися від нового контракту з "червоними дияволами" та переїхати в інший чемпіонат. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, переговори про продовження трудової угоди 19-річного гравця не привели до позитивного результату між сторонами.

Зазначається, що керівництво Манчестер Юнайтед відкрите для продажу футболіста, щоб поправити своє фінансове становище.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з можливістю проводження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Коббі Мейну відіграв за МЮ 25 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.