Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті.

Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті зіграють на Сіті Граунд у рамках двадцять восьмого туру англійської Прем'єр-ліги.

Нуну Ешпіріту Санту, після нічиєї проти лондонського Арсеналу (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над лондонським Тоттенгемом (1:0), використав із перших хвилин Бернарду Сілву в опорній зоні, тоді як Фоден гратиме під нападником.

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Домінгес, Андерсон — Еланга, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд.

Запасні: Геннессі, Морато, Сангаре, Авонії, Морено, Жота, Єйтс, Соса, Болі.



Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Хусанов, Діаш, Гвардіол — Гонсалес, Сілва — Савіньйо, Фоден, Доку — Голанд.