Англія

"Червоні" слідкують за "новим Кроосом".

Ліверпуль проявляє серйозний інтерес до півзахисника німецького Штутгарта Ангело Штіллер. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, у контракті 23-річного німця є пункт про відступні в розмірі 36 млн. євро, який почне діяти влітку 2026 року.

Тим не менш, керівництво "червоних" може зробити спробу придбати Штіллера наступного літа, але за більшу суму.

Чинна трудова угода гравця зі "швабами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.

Цього сезону Ангело Штіллер відіграв за Штутгарт 37 матчів, забив три голи та віддав шість результативних передач.